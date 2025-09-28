Hrvati podijelili bodove u toskanskom derbiju, Bradarić poražen kod Rome

Podijeli :

Matteo Papini Image via Guliver

U susretu petog kola talijanskog nogometnog prvenstva Pisa i Fiorentina su u toskanskom derbiju odigrale bez golova.

Prošlo je više od 34 godine otkako se Pisa posljednji put suočila s Fiorentinom u Serie A, a tada su Viole slavile s 4-0. Ovoga puta toskanski derbi je završio bez golova, ali uzbuđenja nije nedostajalo.

Fiorentini su poništena dva gola, Pisi jedan, a dva puta su igrači gađali okvir gola.

Prvu priliku na utakmici imao je domaćin u 13. minuti, ali je M’Bala Nzola pogodio gredu. U 57. minuti Moise Kean je zabio za Fiorentinu, no pogodak poništen zbog zaleđa. Devet minuta kasnije Kean je ponovo svladao Adriana Šempera, ali VAR je još jednom dosudio zaleđe.

U 71. minuti i Pisa je postigla pogodak, ali je slavlje domaćina kratko trajalo jer se Henrik Meister poslužio rukom. U 80. minuti Juan Cuadrado je pogodio okvir gostujućeg gola.

Za Pisu je branio Šemper, dok je za Fiorentinu cijeli susret odigrao Marin Pongračić. Pisa je na 19. mjestu s dva boda, dok je Fiorentina na 15. poziciji s bodom više, a oba sastava još su bez pobjeda ove sezone.

Roma je s 2-0 porazila Veronu izjednačivši se na vrhu ljestvice s Napolijem koji ima susret manje.

Golove za rimski klub zabili su Artem Dovbyk (7) i Matias Soule (79).

Za goste je do 84. minute igrao hrvatski nogometaš Domagoj Bradarić.