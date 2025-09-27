Tudorov Juventus spasio se poraza od Jurićeve Atalante u 78.

Nogomet 27. ruj 202520:03 0 komentara
xNicolòxCampox via Guliver

Dvoboj 5. kola talijanskog nogometnog prvenstva između Juventusa i Atalante, koje vode hrvatski stručnjaci Igor Tudor i Ivan Jurić, završio je remijem 1:1.

Sulemana (45+1) je doveo goste u prednosti, a poravnao je Cabal (78).

Mario Pašalić odigrao je čitav susret za Atalantu.

I Juventus i Atalanta su tako i dalje neporaženi u Serie A ove sezone, torinski je sastav drugi na ljestvici sa 11 bodova, jednim manje od vodećeg Napolija, dok je Atalanta treća s devet bodova.

