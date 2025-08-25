Bradarić igrao za Veronu u remiju na otvaranju sezone

U susretu 1. kola talijanskog nogometnog prvenstva Udinese i Verona su remizirali 1-1.

Domaćin je poveo u 53. minuti golom Thomasa Kristensena, a izjednačio je Suat Serdar u 73. minuti.

Immobile debitirao za Bolognu pa se odmah ozlijedio Tudor pobjedom otvorio sezonu, Pašalić asistirao na Jurićevom debiju u Atalanti

Oba sastava su po jednom gađali i okvir suparničkog gola. Verona je blizu gola bila i u 51. minuti, ali je Giovane pogodio gredu, da bi u 83. minuti na suprotnoj strani i Hassane Kamara uzdrmao gredu.

Za Veronu je do 72. minute igrao Domagoj Bradarić.

Večeras se još sastaju Inter i Torino.