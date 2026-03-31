Sedam godina nisu smjeli igrati službene utakmice, a sada su izborili sljedeću fazu kvalifikacija za AFCON

Foto: Screenshot (X)

U utorak popodne se u Eswatiniju igrala uzvratna utakmica preliminarne runde kvalifikacija za Afrički kup nacija. Eswatini je ugostio Eritreju te nisu uspjeli nadoknaditi zaostatak iz prve utakmice u kojoj je u marokanskom Meknesu Eritreja slavila s 2:0. U ovom susretu je Eritreja slavila s 2:1 te je s ukupnih 4:1 izborila sljedeću fazu natjecanja.

Eritreja inače, zbog autoritarnog režima Isaisa Afwerkija, nije nastupala posljednjih sedam godina u službenim utakmicama kako igrači ne bi bježali iz svoje zemlje. Međutim, u 2026. godini promijenili su priču te su ponovno oformili reprezentaciju koja je u prve dvije utakmice napravila solidan uspjeh.

U dvije utakmice nadjačali su Eswatini te su izborili grupnu fazu kvalifikacija. Taj dio kreće u rujnu te će se u dva ciklusa (listopad i studeni) odigrati šest utakmica u kojima će se odrediti putnici na Afrički kup nacija 2027. godine.

Domaćini najjačeg afričkog reprezentativnog natjecanja bit će Kenija, Uganda i Tanzanija.