Samo jednom vrataru uspjelo je ono što je učinio heroj Zelenortskih Otoka u remiju sa Španjolskom

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AP Photo/Mike Stewart via Guliver

Veteran na vratima Zelenortskih Otoka ekspresno je ušao u povijest svjetskih prvenstava već na svom mundijalskom debiju.

Josimar José Évora Dias, poznatiji kao Vozinha, preko noći je postao apsolutni hit i najljepša priča Svjetskog prvenstva 2026. godine.

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Vremešni čuvar mreže jedan je od tek sedmorice sudionika ovog turnira koji su već zakoračili u peto desetljeće života, a protiv moćne Španjolske pružio je partiju karijere. U senzacionalnom remiju bez pogodaka (0:0) upisao je čak sedam obrana i potpuno sam zaustavio jednog od glavnih favorita za naslov prvaka.

Pedantni nogometni statističari odmah su izvukli podatak koji zorno prikazuje veličinu ovog uspjeha. Gledajući razdoblje od 1966. do danas, jedini vratar stariji od 40 godina koji je imao više obrana na jednoj utakmici Svjetskog prvenstva bio je legendarni Pat Jennings.

On je na Svjetskom prvenstvu 1986. godine, i to baš na svoj 41. rođendan, upisao nevjerojatnih deset obrana za Sjevernu Irsku u dvoboju protiv Brazila.

Četrdesetogodišnji Vozinha kraj je utakmice u Atlanti dočekao u suzama radosnicama, proslavljajući nevjerojatno, povijesno postignuće za svoje Zelenortske Otoke, s nagradom za najboljeg igrača susreta u rukama.