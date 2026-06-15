Počelo okupljanje hrvatskih košarkaša prije ključnih utakmica

Hrvatska seniorska košarkaška reprezentacija započela je u ponedjeljak, u Opatiji, pripreme za nadolazeće kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo 2027. godine.

Izbornik Tomislav M i jatović na okupljanje je pozvao 18 igrača, a reprezentaciju u narednim tjednima očekuju prijateljska utakmica protiv Italije u Goriziji 24. lipnja te dva iznimno važna kvalifikacijska susreta, gostovanje kod Cipra 3. srpnja i domaća utakmica protiv Izraela u Osijeku 6. srpnja.

„Pred nama su dvije utakmice u kojima moramo ići korak po korak i tražiti dvije pobjede. Skromno i pametno, kao i do sada. Naši igrači daju nam dodatni poticaj i motiv, a ujedno su i zalog za miran san jer su u svakom pogledu pravi dečki. Znaju zašto smo ovdje i s velikom se radošću odazivaju reprezentaciji. Do sada su pokazali da na njih možemo računati protiv svakoga“, rekao je Mijatović.

Prije kvalifikacijskih ogleda Hrvatsku očekuje gostovanje kod Italije, utakmica koju stožer prvenstveno vidi kao dio pripremnog procesa.

„Većina igrača priključit će nam se tek 21. i 22. lipnja pa ćemo prve dane morati iskoristiti za ulazak u trenažni proces. Utakmicu protiv Italije promatramo kao dio tog procesa, dat ćemo nekim igračima više minuta, nekima više odmora, ali istovremeno gledamo na tu utakmicu i kao ogled protiv jedne od najboljih europskih reprezentacija. Volimo igrati protiv vrhunskih suparnika jer nam takve utakmice daju realnu sliku trenutnog stanja, pokazuju što moramo popraviti i u čemu smo dobri“, dodao je izbornik Mijatović.

Zbog pravila FIBA-e i NBA lige, NBA igrači neće moći sudjelovati u treninzima reprezentacije prije idućeg tjedna kada se mogu priključiti punom trenažnom procesu nacionalne vrste i tako izborniku biti na raspolaganju za sve nadolazeće susrete. Izbornik je istaknuo kako je zadovoljan igračkim kadrom koji mu je na raspolaganju.

„Ova je momčad prihvatila reprezentaciju kao svoj projekt i žele napraviti nešto veliko. Mi iz stožera samo im pokušavamo pomoći na tom putu. Igrači dolaze s velikim ponosom, nema priče o umoru ili zasićenju i to je nešto što me posebno veseli“, bile su riječi Mijatovića.

Radost dolaska na reprezentativno okupljanje dijele i izbornikovi igrači.

“Dobar smo posao do sada odradili i idemo sada završiti posao s, nadam se, dvije pobjede. Izrael će sigurno biti zahtjevnija utakmica, ali vjerujem da će osječka publika odraditi svoj dio posla kao što je to učinila protiv Cipra. Nadam se da će dvorana biti puna do posljednjeg mjesta jer je ovo puno teža utakmica, bit će napeto i mislim da će biti dobra atmosfera”, rekao je reprezentativac Danko Branković.

Hrvatska reprezentacija uoči nadolazećih utakmica: Krešimir Radovčić, Jaleen Smith, Dominik Mavra, Lovro Gnjidić, Roko Badžim, Antonio Jordano, Niko Šare, Mario Hezonja, Luka Božić, Antonio Sikirić, Dario Šarić, David Škara, Ivica Zubac, Michael Ružić, Danko Branković, Karlo Matković i Lovro Mazalin.