Senzacija SP-a dobila više od milijun pratitelja: Pogledajte kako je njegov suigrač reagirao na to

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Foto: Screenshot (X)

Reprezentacija Zelenortskih Otoka priredila je veliko iznenađenje u prvom kolu skupine H Svjetskog prvenstva odigravši bez pogodaka protiv Španjolske. Junak susreta bio je 40-godišnji vratar Vozinha, koji je sjajnim obranama sačuvao svoju mrežu netaknutom.

Iskusni čuvar mreže, koji nastupa za portugalski drugoligaški Chaves, posebno se istaknuo u prvoj dionici utakmice kada je zaustavio nekoliko vrlo opasnih pokušaja Ferrana Torresa i Aymerica Laportea. U nastavku susreta djelovao je sigurno pri visokim loptama i centaršutevima, a u završnim minutama još je jednom pokazao klasu obranivši dvije velike prilike nakon što su Španjolci na teren poslali Danija Olma, Laminea Yamala i Nica Williamsa.

Nakon posljednjeg sučevog zvižduka emocije su ga potpuno svladale pa je zaplakao na terenu. No, tu nije bio kraj njegovom nezaboravnom danu.

Naime, Vozinha je prije utakmice na Instagramu imao oko 50 tisuća pratitelja, a nakon senzacionalnog nastupa broj njegovih followera eksplodirao je na više od milijun i pol. U međuvremenu je ta brojka narasla na približno 1,7 milijuna.

Posebno zanimljiva scena dogodila se tijekom televizijskog intervjua njegova suigrača Mendesa. Dok je razgovarao s novinarkom nacionalne televizije, upitan je zna li koliko je pratitelja Vozinha imao prije utakmice, na što je odgovorio potvrdno.

Antes de comenzar el partido Vozinha tenía 50.000 seguidores, ahora ya tiene ¡1.600.000! Así se lo mostraron a su compañero. JAJAJA, NO LO PODÍA CREER. 😅🇨🇻 pic.twitter.com/TnIEaN8dkw https://t.co/lvYdCYWvus — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 15, 2026

Kada ga je potom novinarka pitala koliko ih ima sada, priznao je da nema pojma. Uslijedilo je iznenađenje kada mu je pokazala otvoren Vozinhin Instagram profil s više od milijun i pol pratitelja, a njegova reakcija brzo je postala hit na društvenim mrežama.