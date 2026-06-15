Budimir: Potpisao bih odmah da nam se opet dogodi Katar!

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Vojko Basic CROPIX via Guliver

Hrvatska će protiv jednog od glavnih favorita turnira (srijeda 17. lipnja u 22 sata) tražiti pozitivan rezultat na otvaranju prvenstva i dodatni poticaj za nastavak natjecanja.

Hrvatska nogometna reprezentacija u srijedu započinje svoj nastup na Svjetskom prvenstvu. Prvi suparnik momčadi Zlatka Dalića bit će Engleska, a susret u Dallasu igra se od 22 sata po hrvatskom vremenu.

Vatreni su uoči utakmice doputovali iz svoje baze u Alexandriji u Dallas, gdje privode kraju pripreme za jedan od najiščekivanijih dvoboja grupne faze natjecanja.

Dan uoči utakmice pred predstavnike medija izašli su napadač Ante Budimir i veznjak Nikola Moro, koji su govorili o atmosferi u reprezentaciji, očekivanjima od susreta te snazi engleske reprezentacije.

Hrvatska će protiv jednog od glavnih favorita turnira tražiti pozitivan rezultat na otvaranju prvenstva i dodatni poticaj za nastavak natjecanja.

Ante Budimir osvrnuo se na svoju ulogu u reprezentaciji i osobne ambicije uoči početka Svjetskog prvenstva.

“Fokusiran sam na sebe i svoj put. Kao napadaču, najvažnije mi je raditi ono što je najbolje za momčad. I ranije sam rekao da bih odmah potpisao ponavljanje rezultata iz Katara. Svi ovdje imamo zajednički, viši cilj, a ja se nadam da svojim golovima mogu pomoći reprezentaciji da ostvaruje pobjede i napravi nešto veliko na ovom prvenstvu.”

Na pitanje o engleskim zvijezdama Judeu Bellinghamu i Marcusu Rashfordu, s kojima se susreće i u španjolskom nogometu, Budimir je istaknuo njihovu kvalitetu.

“Bellingham je ove sezone imao problema s ozljedama i više je vremena proveo izvan terena nego na njemu, ali riječ je o izvanserijskom igraču. Vidjet ćemo hoće li biti spreman za nastup.”

O Rashfordu je rekao:

“On je igrač koji uvijek može napraviti razliku. Ima kvalitetu kojom može odlučiti utakmicu i sigurno predstavlja jednu od najvećih prijetnji u engleskoj momčadi.”

Ante, kako se osjećate nakon što ste zabili više od 50 golova u Španjolskoj u protekle tri sezone?

Važan mi je kontinuitet. Daje mi samopouzdanje i veselje. Najvažnije je da sam zdrav. Želim nastaviti i u reprezentaciji zabijati kao i u Španjolskoj. Ova naša momčad je malo drugačija nego u Kataru, ali uvijek nam dolaze novi dobri pojedinci. Žao mi je što tamo nisam više igrao, ali bio sam ozlijeđen.

Pitanje za Antu. Što ima ova reprezentacija za razliku od one u Katru.

– Drukčija je ekipa, nema nekih igrača koji su bili u Katru, ali iz godine u godinu dolaze novi kvalitetni igrači koji mogu donijeti razliku. Nadam se da će biti uspješno prvenstvo – rekao je Budimir.