VIDEO / Lukaku natjerao Egipćane na autogol nakon dvadesetak sekundi na terenu

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(AP Photo/Maddy Grassy) via Guliver Image

U večernjoj utakmici po hrvatskom vremenu, a podnevnoj po američkom, Belgija i Egipat su započeli svoj susret prvog kola Svjetsog prvenstva u Sjevernoj Americi. Belgija je ušla u susret kao osjetni favorit, no sjevernoafrička reprezentacija pokazala je kvalitetu te je u 20. minuti Emam Ashour nakon dodavanja Mohameda Salaha sjajno pogodio iza leđa Thibauta Courtoisa za 1:0 Egipta.

Pogodak Egipćana za vodstvo pogledajte OVDJE.

Dugo su se Belgijanci mučili s pronalaskom puta do mreže Egipta sve do ulaska Romelua Lukakua u 66. minuti. Tek je nekoliko sekundi najbolji belgijski strijelac bio na terenu prije nego li je donio željeni učinak. Njegov trk bio je preopasan za egipatsku obranu pa je Mohamed Hany morao reagirati ispred stasitog napadača, no poslao je loptu u svoju mrežu za 1:1.

Taj autogolo pogledajte OVDJE.