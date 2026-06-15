Prvi put u povijesti izborili su Europu, a sada su izbačeni iz lige zbog namještanja

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FOT. MICHAL CHWIEDUK / FOKUSMEDIA.COM.PL / NEWSPIX.PL --- Newspix.pl PUBLICATIONxN via Guliver Image

Češki prvoligaš Karvina ove godine osvojio je svoj prvi Kup u 23-godišnjoj povijesti kluba te su tako izborili europsko natjecanje (Europsku ligu) prvi put.

Međutim, u ponedjeljak navečer stigla je vijest kako je Karvina izbačena iz češkog elitnog ranga. Razlog za to je namještanje utakmica, a u taj skandal uključen je i gradonačelnik Jan Wolf koji je i predsjednik kluba, ali i Samuel Sigut, veznjak kluba.

Karvina je osvojenim Kupom osigurala plasman u finale doigravanja Europske lige te bi tako izborili minimalno Konferencijsku ligu. Međutim, ova odluka Češkog nogometnog saveza mogla bi potaknuti i UEFA-u na slične poteze.

Krovna europska nogometna organizacija mogla bi ih izbaciti iz Europe te bi tako Viktoria Plzen zauzela njihovo mjesto u doigravanju, Hradec Kralove skočile bi u drugo pretkolo Europske lige dok bi Jablonec izborio drugo pretkolo Konferencijske lige.

UEFA je inače već kažnjavala klubove zbog namještanja pa je tako crnogorski Arsenal Tivat zaradio 10-godišnju suspenziju 2025. godine.