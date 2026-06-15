Zaustavio je Španjolce, u suzama primio nagradu i poručio: ‘Znali smo da možemo’

Španjolska, aktualni europski prvak, je u ponedjeljak otvorila svoj put na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi. Njihov suparnik bila je Zelenortska Republika koja je ujedno i debitant na Mundijalu. Očekivala se uvjerljiva pobjeda Španjolaca, ali afrička reprezentacija sačuvala je čistu mrežu i remizirala 0:0.
Junak utakmice bio je 40-godišnji vratar Zelenortskih Otoka, Vozinha, koji je nakon susreta ponio nagradu za najboljeg igrača utakmice.
Potekle su i suze, a emocije nije krio niti pri davanju izjava nakon dvoboja.
“Naporno smo radili za ovaj veliki rezultat. Izuzetno smo sretni. Znali smo da će ovo biti veliki test i jako teška utakmica jer smo igrali protiv jedne od najboljih reprezentacija svijeta”, rekao je vratar, koji je trenutno bez kluba nakon što mu je istekao ugovor s portugalskim drugoligašem Chavesom, i samopouzdano dodao:
“No, svjesni smo vlastite kvalitete i znali smo da smo sposobni za ovakav rezultat.”
Osim sa Španjolskom Zelenortski Otoci u skupini su sa Saudijskom Arabijom i Urugvajem, a s potonjima igraju u idućem kolu.
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