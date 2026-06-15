Vatreni danas lete u Dallas, a Dalić je navodno riješio jednu od najvećih dvojbi uoči Engleske

Kako prenose Sportske novosti, jedna od najvećih dvojbi uoči utakmice odnosila se na Matea Kovačića. Iako se razmišljalo da iskusni veznjak zbog određenih okolnosti ostane na klupi, Dalić je navodno ipak odlučio uvrstiti ga u početnu postavu za ogled s Englezima.

Hrvatska će protiv jednog od glavnih favorita turnira pokušati popraviti dojam iz posljednjih međusobnih susreta i napraviti važan korak prema nokaut fazi. U reprezentaciji vlada optimizam, a upravo bi utakmica s Engleskom trebala pokazati koliko su pripreme bile uspješne i u kakvoj se formi nalaze ključni igrači pred nastavak prvenstva.