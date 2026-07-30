Šafarić nakon ispadanja: U našoj ligi često prvi centaršut ne dođe ni do peterca

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Zeljko Hajdinjak/CROPIX via Guliver Image

Trener Varaždina Nikola Šafarić nije skrivao veliko razočaranje nakon poraza od češkog Jabloneca (2:0) u uzvratnom susretu 2. pretkola Konferencijske lige.

Varaždinci su nakon domaće pobjede od 3:2 posustali u uzvratu te su se s ukupnih 4:3 oprostili od ovosezonskog nastupa na europskoj sceni.

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Strateg Varaždina sportski je čestitao suparniku, no otvoreno je ukazao na propuste svoje momčadi koji su presudili prolasku dalje.

“Prije svega čestitam domaćoj ekipi na prolasku. Što se nas tiče, ponovile su nam se iste stvari kao i prošle godine. Sami sebi smo zakomplicirali utakmicu naivnim pogreškama. Primili smo golove upravo iz situacija na koje smo se pripremali i na koje smo cijelo vrijeme upozoravali. Prvih 25 minuta bili smo jako dobrim, ali nakon primljenog pogotka kao da smo izgubili vjeru da se možemo vratiti, iako je utakmica tada još bila potpuno otvorena. To mi najviše smeta i žalosti. Nedostajalo je energije, netko tko će povikati i podići suigrače. O tome smo cijelo vrijeme razgovarali i zbog toga sam razočaran. Idemo dalje, a domaćinu još jednom čestitam”, rekao je Šafarić.

Poseban fokus nakon utakmice bio je na primljenom pogotku iz prekida, segmentu igre na koji je stručni stožer izričito upozoravao u najavi susreta.

“Europa ne prašta ništa i svaka se pogreška kažnjava. To je kvaliteta domaće momčadi – svaka lopta iz prekida dolazi točno na pravo mjesto. U našoj ligi često prvi centaršut ne dođe ni do peterca. To su te razlike u kvaliteti”, zaključio je Šafarić.

Varaždincima sada preostaje okrenuti se domaćim obvezama, a otvaranje nove sezone SuperSport HNL-a donosi im nedjeljni okršaj na domaćem terenu protiv Hajduka.