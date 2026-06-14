Romano donosi nove detalje o budućnosti Joška Gvardiola u Manchester Cityju

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AP Photo/Dave Thompson via Guliver

Čini se kako član Vatrenih ostaje na istoj adresi.

Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol vrlo je blizu potpisa novog ugovora s Manchester Cityjem, objavio je ugledni nogometni insajder Fabrizio Romano. Prema njegovim informacijama, engleski klub privodi kraju pregovore o produženju suradnje koja bi vrijedila do lipnja 2031. godine.

Romano navodi kako su čelnici Cityja optimistični da će posao uskoro biti zaključen te da je Gvardiol blizu prihvaćanja poboljšanih uvjeta koje mu je klub ponudio. Time bi bila stavljena točka na višemjesečne špekulacije o njegovoj budućnosti.

🚨 Manchester City are confident to get new contract sealed soon with Joško Gvardiol. New deal to be valid until June 2031 with improved salary, #MCFC believe deal now almost agreed waiting for final green light. Real Madrid have been trying for weeks but City now optimistic. pic.twitter.com/irPqkey6Tz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 14, 2026

Naime, posljednjih mjeseci često se pisalo o interesu Real Madrida. Španjolski velikan navodno je pomno pratio razvoj situacije i razmatrao mogućnost dovođenja hrvatskog braniča, kojem je navodno dječačka želja zaigrati u dresu Los Blancosa.

Ipak, najnovije informacije sugeriraju da od takvog raspleta vjerojatno neće biti ništa. Umjesto selidbe na Santiago Bernabéu, Gvardiol je sve bliže dugoročnom ostanku u Manchesteru, gdje ga u klubu smatraju jednim od ključnih igrača za budućnost momčadi.

Podsjetimo, Gvardiol je u kolovozu 2023. iz Leipziga prešao u Manchester City za 90 milijuna eura. U dresu Građana upisao je 122 nastupa, postigao 13 golova te podijelio 10 asistencija.