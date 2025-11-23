Roma nastavlja s dobrim predstavama: Gostujućom pobjedom preuzela je vrh Serie A

Podijeli :

Cristiano MazzI

Nakon što je Napoli slavio u subotu navečer Roma je imala imperativ pobjede kako bi preuzeli vrh Serie A. Rimski klub je u tom naumu i uspio te su na gostovanju kod novog prvoligaša Cremonesea slavili s 3:1.

Roma je do vodstva došla u 17. minuti golo Matiasa Soulea, a onda su 10 minuta kasnije zabili još jedan. Ipak, tada zbog zaleđa gol Lorenza Pellegrinija nije vrijedio. S tim rezultatom 1:0 se otišlo na predah.

U drugom dijelu su Rimljani uspjeli povećati svoju prednost. Gol za 2:0 postigao je Evan Ferguson u 64. minuti. Mladi Irac nije bio u sastavu skoro mjesec dana i sada se vratio na pravi način.

Nije tu Roma stala. Samo pet minuta kasnije zabili su još jedan nemoćnim domaćinima. Ovaj put je mrežu zatresao Wesley Franca. Do kraja susreta je Cremonese uspio ublažiti poraz golom Francesca Folina u 93. minuti.

Ovom pobjedom je Roma preuzela vrh Serie A s 27 bodova. Drugom Napoliju bježe dva boda, a trećem Interu tri. Upravo im milanska momčad može oduzeti prvo mjesto ako slave u derbiju protiv Milana koji počinje od 20 sati i 45 minuta na San Siru.