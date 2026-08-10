Rijeka ne staje, doveli su mladog hrvatskog reprezentativca iz Stuttgarta

“Osjećam se dobro, jako sam sretan što sam potpisao za Rijeku. Dat ću sve od sebe da opravdam svoj dolazak i radujem se novoj prilici”, rekao je Matić, koji može pokriti više pozicija na desnoj strani.

“Snalazim se dobro na desnoj strani, ali moja omiljena pozicija na kojoj se najbolje osjećam je desno krilo”, dodao je.

Matić je rođen 23. lipnja 2008. u njemačkom Bad Urachu, a u Stuttgartovu nogometnu školu stigao je 2019. godine. Prošao je sve mlađe kategorije bundesligaša, a posljednje dvije sezone igrao je za njegove U-17 i U-19 momčadi.

Prema službenoj bazi Njemačkog nogometnog saveza, za Stuttgartove U-17 i U-19 momčadi skupio je 41 nastup u ligaškim i kup-natjecanjima. Prošle sezone bio je dio U-19 generacije Stuttgarta koja je osvojila njemački juniorski Kup, a na putu do trofeja nastupio je u četiri utakmice.

Matić dosad nije igrao seniorski nogomet pa u Rijeci predstavlja projekt za budućnost. Riječki klub posljednjih je godina već dovodio mlade hrvatske igrače iz njemačkog nogometnog sustava, među kojima su bili Franjo Ivanović i Marco Pašalić, no obojica su prije dolaska na Rujevicu već imali iskustvo seniorskog nogometa.

Prvo igrao za Njemačku pa izabrao Hrvatsku

Zanimljiv je i Matićev reprezentativni put. Za njemačku U-16 reprezentaciju upisao je tri nastupa, nakon čega je odlučio predstavljati Hrvatsku. Potom je igrao za hrvatske selekcije U-17, U-18 i U-19.

Prošle sezone nastupao je i za Hrvatsku U-19 u kvalifikacijama, među ostalim protiv Engleske krajem ožujka. Sada je odlučio napustiti klub u kojem je proveo gotovo cijeli dosadašnji nogometni razvoj i napraviti prvi korak prema seniorskom nogometu.

“Sad želim napraviti idući korak i zato sam u Rijeci. Mislim da je ovdje idealna prilika za razvijanje i na meni je da pokažem što mogu. Želja je, naravno, jednog dana zaigrati za prvu ekipu”, rekao je Matić.