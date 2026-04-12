Revolucija u njemačkom nogometu: Union Berlin imenovao prvu glavnu trenericu u povijesti Bundeslige

Union Berlin iznenadno se rastao s trenerom Steffenom Baumgartom nakon 1:3 u Heidenheimu. Trenerica U19 momčadi Marie-Louise Eta preuzima vodstvo do kraja sezone - postaje prva žena koja je trenerica prve momčadi u muškoj Bundesligi.

Kasno u subotu navečer, Union Berlin objavio je odlazak Steffana Baumgarta nakon poraza od 3:1 u gostima protiv posljednjeplasiranog Heidenheima.

Eta je već bila zadužena za žensku momčad Union Berlina do 19 godina, a klub je tjedan dana ranije objavio da će ona preuzeti vodstvo ženske momčadi Uniona, koja je osigurala svoje mjesto u najvišoj ligi, počevši od ovog ljeta.

Od kraja studenog 2023. do ljeta 2024. već je bila jedna od pomoćnica Marca Grotea i Nenada Bjelice, postavši prva žena u Bundesligi na toj poziciji.

U posljednjih pet utakmica sezone, misija Marie-Louise Ete bit će održati Union Berlin u Bundesligi. S 32 boda, jedini klub iz njemačke prijestolnice u najvišoj ligi ima sedam bodova prednosti ispred St. Paulija (25), 16. momčadi koja vodi u doigravanje za opstanak, te 11 bodova prednosti ispred Wolfsburga (21), prve momčadi u zoni ispadanja na 17. mjestu.

POVEZANO VIDEO / Ovim pogotkom Bayern je ispisao povijest Bundeslige

“Oduševljen sam što je Marie-Louise Eta pristala privremeno preuzeti ovu ulogu prije nego što postane glavna trenerica profesionalne ženske momčadi ljeti, kako je planirano“, objasnio je Horst Heldt, generalni direktor u Union Berlinu. Ima „uvjerenje da ćemo s momčadi osvojiti odlučujuće bodove.”

Osim 54-godišnjeg Baumgarta, moraju otići i njegovi pomoćni treneri Danilo de Souza i Kevin McKenna.

“Do sada smo imali apsolutno razočaravajuću drugu polovicu sezone i ne dopuštamo da nas zaslijepi naš položaj na tablici: Naša situacija je i dalje prijeteća i hitno nam trebaju bodovi kako bismo osigurali ostanak u ligi“, najavio je Heldt.

“Dvije pobjede iz četrnaest utakmica od zimske pauze i performanse prikazane posljednjih tjedana ne daju nam uvjerenje da možemo preokrenuti trend u trenutnoj konstelaciji. Stoga smo odlučili sada krenuti ispočetka.“

Baumgartov kraj u Unionu također je iznenađenje jer su Berlinčani tek u siječnju prijevremeno produžili ugovor s bivšim igračem Uniona. Rođen u Rostocku, preuzeo je trenersku dužnost nakon Köpenicka početkom siječnja 2025. i prošle sezone ih je doveo do 13. mjesta.