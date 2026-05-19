Rebić će vrlo vjerojatno ostati u Hajduku, ali kakva je budućnost Almene?

Kako prenosi Index, Hajduk nema mogućnost platiti odštetu za 22-godišnjeg Španjolca pa se u klubu nadaju nastavku suradnje kroz novu posudbu ili eventualni dolazak bez odštete u slučaju raskida ugovora sa saudijskim klubom. Ipak, obje opcije trenutačno djeluju teško ostvarive.

Sportski direktor Robert Graf želi zadržati oba glavna krilna igrača momčadi. Anti Rebiću ponuđen je nastavak suradnje i očekuje se da će ostati, dok je situacija oko Almene puno kompliciranija.

Hajduk je tijekom prošle sezone imao Almenu pod financijskim uvjetima koji su odgovarali klupskom budžetu, a veliki dio njegove plaće i dalje je pokrivao Al-Qadsiah. Prema dostupnim informacijama, Almenin ugovor vrijedan je gotovo tri milijuna eura po sezoni, što je iznos koji Hajduk ne može pratiti.

U Splitu su ranije postojale nade da bi Almena mogao stići kao slobodan igrač ako raskine ugovor u Saudijskoj Arabiji, no u međuvremenu su se promijenile okolnosti. U Hajduku je došlo do promjena u sportskoj strukturi, a dobre Almenine igre privukle su interes drugih klubova.

Iako i dalje postoji želja s obje strane da suradnja bude nastavljena, Hajduk neće izlaziti iz svojih financijskih okvira kako bi zadržao Španjolca. Zbog toga njegov ostanak na Poljudu trenutačno nije izgledan, ali ni potpuno isključen.