Real povukao prve korake oko dovođenja Mourinha

Podijeli :

xDavidexPuglisix via Guliver Image

Posljednjih dana se u medijima pojavila priča kako bi Real Madrid za novog trenera mogao dovesti Josea Mourinha koji od ove sezone vodi portugalsku Benficu za koju igra hrvatski reprezentativac Franjo Ivanović.

Dosad je sve to bilo u sferi nagađanja, ali u petak je Fabrizio Romano objavio kako su napravljeni prvi koraci prema tom poslu.

Talijanski novinar rekao je kako je Real Madrid stupio u kontakt s legendarnim portugalskim trenerom koji ne misli odustati od posla čak ni uz sve drame koje Real ima posljednjih dana u klubu.

Ipak, Benfica želi zadržati Mourinha koji ove sezone nema nijedan ligaški poraz s klubom koji će sezonu najvjerojatnije završiti na drugom mjestu.

Odluku će na kraju, osim Mourinha, morati donijeti i Florentino Perez, predsjednik Real Madrida.

Podsjećamo, Mourinho je već bio na klupi Reala od 2010. do 2013. godine, a s Madriđanima je jednu La Ligu, jedan Kup kralja te jedan španjolski Superkup. Bilo je to u doba najmoćnije Barcelone kada je na njihovoj klupi bio sadašnji trener Manchester Cityja Pep Guardiola.