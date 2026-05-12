Ogorčeni Perez najavio nove izbore pa napao novinare: ‘Zašto želite to pokvariti?!’

Perez je na početku obraćanja najavio izbore za novo vodstvo kluba te poručio kako želi zaštititi interese Reala.

“U Real Madridu nije samo jedan vlasnik, ima ih puno više. Ovaj moj potez isprovocirale su reakcije prema meni i protiv interesa Real Madrida. Rezultati nisu bili najbolji, ali u sportu ne možeš uvijek pobijediti. Neki to koriste i napadaju me osobno. Inače se ne oglašavam puno, ali neki su rekli da imam smrtonosan rak. Nemam. Savršeno mi je zdravlje”, rekao je Perez.

Tijekom konferencije prozvao je i novinara Davida Sancheza de Castra zbog napisa da je djelovao iscrpljeno prije sastanka.

“ABC, medij koji me jako voli, piše da sam bio jako umoran prije sastanka. To si napisao ti, David Sanchez de Castro”, rekao je Perez pa dodao:

“Naravno da sam bio umoran. Ustajem rano ujutro i zadnji idem u krevet. Radim kao pas. Neki novinari misle da nam se mogu miješati u posao. Real je najveći klub na svijetu. Zašto novinari žele to pokvariti?”

Na kraju je podsjetio na uspjehe tijekom svog mandata i poslao poruku kritičarima.

“Naravno da sam frustriran jer nismo ove sezone osvojili ništa. Ali imam 66 trofeja otkad sam predsjednik Reala. Imam sedam osvojenih naslova prvaka Europe. Želim poručiti svima koji operiraju u sjenama neka izađu na izbore. Ja idem u kampanju za zaštitu interesa Real Madrida”, zaključio je Perez.