Real jedva slavio protiv trećeligaša u Kupu kralja: Mbappe spriječio blamažu

(AP Photo/M. Berengui) via Guliver Image

U srijedu navečer Real Madrid je odigrao utakmicu šesnaestine finala u španjolskom Kupu kralja. Madriđani su gostovali kod trećeligaša CF Talavere. Iako je Real slavio, pobjeda od 3:2 došla je znatno teže od očekivanog.

Xabi Alonso postao je jake snage pa su u prvoj postavi bili Kylian Mbappe, Arda Guler i Dean Huijsen, sve česti sudionici prve postave. Dugo se s takvim sastavom Real mučio pa je tek u 41. minuti stigao pogodak za vodstvo. Tada je Kylian Mbappe zabio iz kaznenog udarca za 1:0. Pet minuta kasnije, u prvoj minuti sudačke nadoknade je Manuel Farrando pogodio u svoju mrežu za 2:0 Reala.

Trećeligaš se nije predavao te su u 80. minuti preko Nahuela Arroya smanjili na 2:1. Ipak, nisu uspjeli izjednačiti jer je Mbappe u 88. zabio i svoj drugi pogodak na utakmici za 3:1. Ni tada nije bio kraj jer je u 91. minuti Gonzalo di Renzo pogodio za 3:2. Ipak, vremena nije bilo za izjednačenje i Real je s 3:2 izborio osminu finala Kupa kralja.