Radošević za Dance analizirao Rijeku i poslao upozorenje: ‘Nikad ne treba reći nikad’

Podijeli :

xGonzalesxPhoto/TeisxMarkfogedx via Guliver

Bivši igrač Rijeke i aktualni veznjak Istre 1961, Josip Radošević, proveo je čak sedam godina u danskom Brøndbyju, pa su ga tamošnji mediji iskoristili kao sugovornika uoči dvoboja Rijeke i Midtjyllanda u play-offu Konferencijske lige. Prvi susret igra se u četvrtak u Herningu od 19 sati.

Radošević smatra da je danski predstavnik favorit, ali upozorava da Rijeku nikako ne treba otpisati.

#related-news_0

“Midtjylland je favorit, ali mislim da ne treba podcijeniti Rijeku, koja je prošle sezona igrala u ligaškoj fazi Konferencijske lige, stoga ima to iskustvo, ali i novac. Bio bi veliki korak u njihovom razvoju kad bi izbacili Midtjylland, iako će to biti teško. No, bit će zanimljivo pratiti ovaj okršaj, jer je Rijeka svakako momčad koja je već stekla europsko iskustvo. Midtjylland je u mnogočemu potpuno drugačije veličine u odnosu na Rijeku i svojim igračima može dati puno veće plaće, ali nikad ne treba reći nikad”, poručio je Radošević za Bold.

Osvrnuo se i na promjene na Rujevici. Rijeka je nakon prošle sezone, u kojoj je završila četvrta u prvenstvu i igrala finale Kupa, ponovno angažirala Matjaža Keka, od kojeg se očekuje povratak kluba prema vrhu.

“Sad su vratili svojeg bivšeg trenera Matjaža Keka, koji je dugi niz godina bio izbornik Slovenije. Klub je pod Kekom ostvario veliki uspjeh, on ih je doveo do nekoliko trofeja, tako da su od njega sigurno velika očekivanja. Rijeka je dobra momčad i u playoffu se svašta može dogoditi. No, iz vremena provedenog u Danskoj znam da Midtjylland ima kapacitet za velike stvari, a od njega se svake godine očekuje europska jesen”, dodao je.

Radošević se prisjetio i Rijekine pobjede protiv Copenhagena 2020. godine, kada je hrvatski klub slavio zahvaljujući bizarnom autogolu Petera Ankersena i izborio europsku skupinu. Posebno ga je zanimalo kako će danski navijači doživjeti atmosferu na Rujevici.

“Sjećam se da je Rijeka igrala protiv Copenhagena tijekom pandemije koronavirusa, i tog autogola. Znam da tad Copenhagen nije bio u svojem najboljem izdanju, ali i ta pobjeda pokazuje da Rijeku treba ozbiljno shvatiti. Rijeka ima i dobar teren i sjajnu atmosferu. Stadion može primiti nešto više od 10.000 ljudi. Nisam još provjerio vremensku prognozu, ali mislim da će se Midtjylland morati pripremiti na to da će tijekom utakmice biti malo toplije nego kada igra u Danskoj. Taj gostujući kavez je vrlo čudan, to i mi u Hrvatskoj smatramo, mislim da je to jedini takav stadion. Rijeka će biti 100 posto spremna, u to ne sumnjam. No, imaju novog trenera koji se također tek navikava, tako da je još uvijek malo teško previše reći o njihovom stilu igre”, zaključio je.