Splitska publika nastavlja dominirati: Samo je jedna utakmica KL bila gledanija od Hajdukove

Hajduk je uvjerljivom pobjedom 4:0 protiv Žalgirisa izborio plasman u play-off Konferencijske lige, a utakmica na Poljudu još je jednom pokazala koliko velik interes vlada za europske nastupe splitskog kluba.
Susret je s tribina pratilo 20.229 gledatelja, što je bila druga najveća posjećenost na utakmicama kvalifikacija za Konferencijsku ligu ove sezone. Više gledatelja okupilo se samo u Bakuu, na utakmici između Qarabaga i kijevskog Dinama.
Treće mjesto po posjećenosti zauzela je utakmica Hammarbyja i Rakówa, upravo klubova koji su se nalazili u Hajdukovom dijelu ždrijeba.
Hajduk je tako osim uvjerljivog prolaska u završno kvalifikacijsko kolo upisao i još jedan zanimljiv europski podatak. Poljud je ponovno bio među najposjećenijim stadionima u kvalifikacijama Konferencijske lige, a samo je jedan susret privukao više gledatelja.
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