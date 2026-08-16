Hajduku i Rakowu sudit će Slovak Očenaš, Hrvatima još nije sudio

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Guliver

UEFA je objavila sudačke delegacije za prve utakmice play-offa Konferencijske lige, u kojima će hrvatski predstavnici Hajduk i Rijeka tražiti pozitivan rezultat protiv Rakówa i Midtjyllanda.

Hajdukov susret protiv poljskog Rakówa na Poljudu, koji je na rasporedu u četvrtak 20. kolovoza od 21 sat, sudit će 35-godišnji Slovak Michal Očenáš. Pomagat će mu sunarodnjaci Adam Jekkel i Tobiáš Pacák, dok će četvrti sudac biti Matej Choreň.

U VAR sobi bit će Portugalac Tiago Martins, a njegov pomoćnik bit će Slovak Martin D ohal.

Očenáš je rođen 7. siječnja 1991. u Žilini, a na najvišoj razini slovačkog nogometa sudi od 2015. godine. FIFA-in znak dobio je sa samo 26 godina, dok je krajem prošle godine napredovao u prvu UEFA-inu kategoriju.

Slovačkom sucu Raków nije nepoznanica. Poljskom klubu sudio je prošle sezone u europskom susretu protiv Arde, kada je Raków slavio 1:0. Očenáš je dosad sudio utakmice kvalifikacija sva tri europska klupska natjecanja, ali nikada nije dijelio pravdu hrvatskim klubovima.

Rijeci sudi Mađar

Rijeka će svoju prvu utakmicu protiv Midtjyllanda odigrati u Danskoj, a susret će voditi 42-godišnji Mađar Balázs Berke.

Pomoćnici će mu biti Vencel Tóth i Balázs Szert, četvrti sudac bit će Bence Csonka, dok će VAR kontrolirati Tamás Bognár, uz AVAR-a Eszter Urbán.

Berke je rođen 20. veljače 1984. u Nagykanizsi, a utakmice najvišeg ranga mađarskog nogometa sudi još od 2011. godine. Međunarodnu karijeru gradi već dugi niz godina, a od sezone 2023./24. član je prve UEFA-ine sudačke kategorije.

Redovito je delegiran za utakmice kvalifikacija Lige prvaka, Europa lige i Konferencijske lige, kao i za reprezentativne susrete.

Poput Očenáša, ni Berke dosad nije sudio hrvatskim klubovima, a nema iskustva ni s danskim momčadima.

Hajduk i Rijeka tako će u najvažnije europske utakmice dosadašnjeg dijela sezone ući s potpuno novim sudačkim imenima.