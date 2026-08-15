Hajduk i Rijeka saznali suce za prve utakmice play-offa Konferencijske lige

Podijeli :

xLUKAxKOLANOVICx via Guliver Image

UEFA je objavila sudačke postave za prve utakmice play-offa Konferencijske lige. Hajduk će na Poljudu ugostiti Raków, dok Rijeka gostuje kod Midtjyllanda. Susret splitskog kluba u četvrtak 20. kolovoza od 21 sat sudit će 35-godišnji Slovak Michal Očenáš, dok je za utakmicu Rijeke u Danskoj određen 42-godišnji Mađar Balázs Berke.

Očenáš će na Poljudu imati pomoć sunarodnjaka Adama Jekkela i Tobiáša Pacáka, dok će ulogu četvrtog suca obavljati Matej Choreň. Za VAR je zadužen Portugalac Tiago Martins, a njegov pomoćnik bit će Slovak Martin Dohal.

Slovački sudac rođen je 7. siječnja 1991. u Žilini, a utakmice najvišeg ranga slovačkog nogometa sudi od 2015. godine. Na FIFA-inoj listi nalazi se od svoje 26. godine, dok je krajem prošle godine napredovao u prvu UEFA-inu kategoriju.

U dosadašnjoj međunarodnoj karijeri Očenáš je sudio utakmice kvalifikacija za sva tri europska klupska natjecanja, a s jednim od Hajdukovih protivnika već se susreo. Prošle sezone bio je glavni sudac na Rakówovoj europskoj utakmici protiv Arde, u kojoj su Poljaci slavili 1:0. S druge strane, nijedan hrvatski klub dosad nije vodio u europskim natjecanjima.

Rijeka će dva sata ranije, od 19 sati, gostovati kod Midtjyllanda, a utakmicu će suditi mađarska postava na čelu s Balazsom Berkeom. Berkeu će pomagati Vencel Tóth i Balázs Szert, četvrti sudac bit će Bence Csonka, dok će VAR dužnost obavljati Tamás Bognár, uz AVAR-a Eszter Urbán.

Berke iza sebe ima znatno više međunarodnog iskustva. Rođen je 20. veljače 1984. u Nagykanizsi, a u mađarskoj prvoj ligi sudi još od 2011. godine. Međunarodne utakmice vodi već niz godina, a od sezone 2023./24. član je prve UEFA-ine sudačke kategorije.

Tijekom karijere sudio je kvalifikacijske utakmice Lige prvaka, Europa lige i Konferencijske lige, kao i susrete reprezentacija. Zanimljivo, dosad nije bio glavni sudac ni na utakmici hrvatskih ni danskih klubova.