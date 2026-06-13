Pulišić uplašio cijelu Ameriku: Nakon izlaska na poluvremenu otkrio je razlog

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AP Photo/Jayne Kamin-Oncea via Guliver

Nogometaši Sjedinjenih Američkih Država na impresivan su način otvorili World Cup kojem su jedan od domaćina uz Meksiko i Kanadu.

Na otvaranju skupine D Amerikanci su u Los Angelesu deklasirali Paragvaj s 4-1. Međutim, slavlje navijača SAD je pomutila zabrinutost zašto je njihov najbolji igrač Christian Pulišić u poluvremenu ostao u svlačionici.

Krilni igrač Milana i suigrač našeg Luke Modrića je sudjelovao u akcijama kod prva dva američka gola protiv Paragvaja, no u poluvremenu je ostao u svlačionici.

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U američkim medijima i na društvenim mrežama je nastala panika. Svi su se pitali što se dogodilo s “Captain America” ili kako ga još vole nazivati “Face of America”.

No, Pulišić je svojim istupom odagnao strahove.

“Dobio sam nezgodan udarac, pa se stvarno nadam da nije ništa. Bile su to mjere opreza, nadam se da ću biti dobro sljedećih nekoliko dana”, kazao je Pulišić za FOX Sports.

“Nismo htjeli riskirati”, dodao je američki izbornik Mauricio Pochettino.

Pulišić je propustio sedam utakmica za klub i reprezentaciju tijekom ove sezone zbog problema s tetivom koljena pa su u američkom taboru iznimno oprezni.

Pulišić je apsolutno najveća zvijezda američke reprezentacije. U zemlji u kojoj vladaju “Big Four” sporta – NFL, NBA, NHL, MLB, Pulišić je prvo pravo globalno nogometno lice Sjedinjenih Država.

Njegov dres je najprodavaniji, a on je glavni ambasador reprezentacije. Četiri je puta proglašen za najboljeg nogometaša SAD-a čime se izjednačio s legendarnim Landonom Donovanom. Postao je najmlađi kapetan u modernoj povijesti američke reprezentacije sa samo 20 godina.

Prvi je Amerikanac koji je igrao i pobijedio u finalu Lige prvaka (Chelsea), velika je zvijezda u AC Milanu.

Pulišić ima hrvatske korijene, njegovo pravo ime je Christian Mate Pulišić. Srednje ime je dobio po djedu Mati koji je rođen na otoku Olib u zadarskom arhipelagu.

Pulišić posjeduje i hrvatsko državljanstvo, a nekoliko puta je posjetio “Lijepu našu”. Izabrao je nastupati za reprezentaciju Sjedinjenih Američkih Država za koju je odigrao 86 utakmica i postigao 33 gola.