Protiv koga Dinamo igra u drugom pretkolu? ‘Švicarski Leicester’ napravio je čudo pa ostao bez trenera

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xKjetilxWaberx via Guliver

Dinamo je saznao prvog suparnika u pohodu na plasman u Ligu prvaka - u drugom pretkolu igrat će protiv švicarskog prvaka Thuna. Prva utakmica igra se 21. ili 22. srpnja u Švicarskoj, a uzvrat je na rasporedu tjedan dana kasnije u Maksimiru.

U jeku prvog dana priprema, stigla je i važna vijest iz Nyona. Dinamo je doznao da će u drugom pretkolu Lige prvaka igrati protiv švicarskog FC Thuna. Riječ je o momčadi koja je izvela jedno od najvećih čuda u povijesti europskog nogometa – kao novi prvoligaš senzacionalno su osvojili naslov prvaka Švicarske, ostavivši iza sebe bogate gigante poput Young Boysa i Basela, zbog čega ih je ugledni BBC prozvao “švicarskim Leicesterom”.

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Klub iz istoimenog slikovitog alpskog gradića od svega 45 tisuća stanovnika prošle je sezone osvojio svoj prvi naslov prvaka u 128 godina dugoj povijesti.

Put Thuna do vrha bio je sve samo ne posut ružama. Nakon ispadanja iz elitnog društva 2020. godine, klub je plesao na rubu ponora. Financijski krah izbjegnut je u nekoliko navrata isključivo zahvaljujući stranim investicijama, a posljednji put klub je spašen od gašenja početkom 2024. godine.

Nakon pet godina tavorenja u drugoj ligi, pretprošle su sezone napokon izborili promociju. Nitko, pa ni najvjerniji navijači, nije mogao predvidjeti da će odmah u prvoj povratničkoj sezoni pomesti konkurenciju. Ako ne kompromitiraju ovu prednost, postat će tek drugi klub u povijesti švicarskog nogometa (i prvi nakon Grasshoppera davne 1952. godine) koji je u dvije uzastopne sezone osvojio drugu, pa odmah zatim i prvu ligu.

Momčad je savršeno posložio legendarni bivši napadač kluba i švicarske reprezentacije, 50-godišnji Mauro Lustrinelli. Thun je igrao okomit, dinamičan i nevjerojatno agresivan nogomet s visokim pritiskom. Zanimljivo je da su u prosjeku imali tek 46,5 % posjeda lopte po utakmici (manje od čak osam prvoligaša), ali su usprkos tome imali najbolji napad i najbolju obranu lige, a u veljači su srušili i povijesni rekord s 10 uzastopnih prvenstvenih pobjeda.

No, dobra vijest za Dinamo je što kreator ovog uspjeha više nije u klubu – nakon sezone potpisao je za Union Berlin, a na klupi ga je zamijenio Gian-Luca Privitelli. Ostaje za vidjeti i tko će od glavnih zvijezda biti na raspolaganju novom strategu, jer za njima vlada velika potražnja nakon sjajne sezone.

Prva imena su Elmin Rastoder (4 mil. eura), Christopher Ibayi (800.000 eura) i klupski produkt Franz-Ethan Meichtry (5 mil. eura), koji su kombinirano zabili čak 37 prvenstvenih pogodaka. Upravo će ti raspucani napadači, koji su Thunu donijeli povijesni naslov, predstavljati najveću opasnost za obranu Dinama u drugom pretkolu Lige prvaka.

Ukupna vrijednost Thuna prema Transfermarktu iznosi 28,53 milijuna eura, naspram Dinamovih 76,25 milijuna eura.

Dodajmo i kako je švicarska momčad pred kraj sezone ugrozila osvajanje naslova lošom formom – od sredine ožujka ostvarili su tek jednu pobjedu uz šest poraza i jedan remi pa je drugoplasirani St. Gallen na kraju zaostao tek pet bodova.