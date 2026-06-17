Dinamo je saznao protivnika u Ligi prvaka

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Josip Bandic CROPIX via Guliver

U Nyonu se u podne održao ždrijeb kvalifikacija za Ligu prvaka.

Dinamo u drugom kolu kvalifikacija za Ligu prvaka igra protiv švicarskog Thuna, odlučeno je tako ždrijebom. Dinamo će prvu utakmicu igrati u gostima.

Prve utakmice drugog kola kvalifikacija za Ligu prvaka na rasporedu su 21. i 22. srpnja, dok će se uzvrati igrati 28. i 29. srpnja.

Put do ligaške faze Lige prvaka za Dinamo vodi preko tri prepreke: drugog i trećeg kola kvalfiikacija te playoffa. Ako Dinamo zapne na nekoj od tih stepenica, sele u treće kolo kvalifikacija Europske lige gdje nastavljaju borbu za preostala europska natjecanja.

U slučaju novog neuspjeha u tom natjecanju, posljednju šansu za europsku jesen tražit će kroz playoff Konferencijske lige. Dakle, Dinamu je dovoljna samo jedna pobjeda u nekom od ovih dvomeča kako bi osigurao plasman u glavnu fazu jednog od tri europska natjecanja.