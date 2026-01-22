Proslavljeni veznjak napušta Manchester United na ljeto

Podijeli :

AP Photo/Dave Thompson via Guliver

Nogometaš Manchester Uniteda Casemiro napustit će Old Trafford na kraju aktualne sezone, budući da engleski klub neće iskoristiti klauzulu prema kojoj bi se ugovor Brazilca produžio na dodatnih godinu dana.

Casemiro je proveo četiri godine među Crvenim vragovima nakon dolaska iz Real Madrida. United će napustiti po isteku ugovora na ljeto.

Vezni igrač stigao je u United 2022. godine za 60 milijuna funti, u prvoj sezoni Erika ten Haga na klupi.

Od dolaska je upisao 146 nastupa za United. U aktualnoj sezoni nastupio je 21 put, u kojoj je postigao četiri pogotka u Premier ligi.

U ugovoru ima klauzulu prema kojoj bi mu ugovor bio produžen ako bi 35 puta bio u početnoj postavi ove sezone. To je postalo nemoguće nakon ranih ispadanja kluba iz FA kupa i Liga kupa.

Casemiro je bio član Reala od ljeta 2013. godine. Prije toga igrao je za matični São Paulo u Brazilu.

Nastupao je i za Porto – koji ga je i kupio od Reala – nakon čega je briljirao u Portugalu i vratio se u „Kraljevski klub“.

Manchester United zauzima peto mjesto na ljestvici Premier lige s 35 bodova.

Momčad, koju kao privremeno rješenje vodi Michael Carrick, u sljedećem kolu gostuje kod vodećeg Arsenala.