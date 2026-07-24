Četverostruki prvak Europe želi dovesti Fruka

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Foto: HNK Rijeka

Toni Fruk donio je Rijeci minimalnu pobjedu 1:0 protiv Derry Cityja u prvoj utakmici 2. pretkola Konferencijske lige, a već dan poslije ponovno se našao u središtu transfernih nagađanja.

Prema informacijama Germanijaka, u utrku za hrvatskog reprezentativca uključio se Ajax, koji se sada spominje kao ozbiljan kandidat za njegovo dovođenje. Interes francuskog Paris FC-a i dalje postoji, no čini se da taj klub ne smatra Frukov transfer prioritetom. S druge strane, navodno iz Amsterdama žele što prije postići dogovor s Rijekom.

Ipak, zasad nema službene potvrde tih informacija pa ih treba promatrati s dozom opreza. Brzi rasplet nije izgledan ni zbog privatnih obaveza Rijekina veznjaka. Fruk bi tijekom dana trebao stati pred oltar sa svojom dugogodišnjom partnericom, zbog čega je njegov najbliži krug trenutačno usmjeren na svadbenu proslavu. O eventualnim ponudama i mogućem transferu ozbiljnije bi se trebalo razgovarati nakon toga.

Fruk nije jedini vezni igrač kojeg Ajax navodno prati. Na popisu želja nalaze se i bivši nogometaš Real Madrida Dani Ceballos, koji je trenutačno slobodan igrač, te marokanski reprezentativac Azzedine Ounahi.

Prema dostupnim informacijama, Ceballos bi predstavljao financijski zahtjevniju opciju, dok je Ounahi više orijentiran na defenzivne zadatke. Upravo zbog svojih ofenzivnih kvaliteta i igre u završnici terena Fruk se smatra profilom igrača koji bi se mogao dobro uklopiti u ono što nizozemski velikan traži.