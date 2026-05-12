Xabi Alonso ‘otvorio vrata’ Premier ligi: Na meti je engleskog velikana

xMaciejxRogowskix maciejrogowski_barcelona_realmadrid_2526-413 via Guliver Image

U siječnju ove godine Xabi Alonso je nakon kratkog perioda na klupi Real Madrida, otišao iz europskog velikana. To je napravio nakon poraza od Barcelone u Superkupu, a još uvijek nije poznato je li mu Florentino Perez uručio otkaz ili je Xabi Alonso podnio ostavku.

Kako vrijeme odmiče, izglednija je druga opcija, posebna kada se pogleda stanje u “Kraljevskom klubu” gdje su se prošlog tjedna dva puta sukobili Federico Valverde i Aurelien Tchouameni.

Nakon četiri mjeseca pauze, počele su stizati ponude za Alonsa. Kao najizglednija opcija se odmah po odlasku iz Reala nazirao Liverpool, no Redsi su ostali vjerni Arneu Slotu unatoč kritikama prema nizozemskom treneru.

Tako su se u ponedjeljak pojavile priče o drugim klubovima. Prvi među njima je Chelsea koji još uvijek nema stalnog trenera i u potrazi je za novim rješenjem. Kako piše Fabrizio Romano, Alonso je “otvorio vrata Premier ligi” nakon uvodnih razgovora sa svojim agentima.

Što se tiče Chelseaja, Xabi Alonso im je samo jedno od imena na njihovoj listi želja. Tu se ističe i Andoni Iraola koji na kraju sezone napušta Bournemouth s kojima bi mogao izboriti i Ligu prvaka.