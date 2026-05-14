Englezi hvale Gvardiola, on otkrio: ‘Iznenađen sam i sretan, ali još nisam na 100 posto’

xConorxMolloyx via Guliver

U odgođenom susretu 31. kola engleskog nogometnog prvenstva Manchester City je pobijedio Crystal Palace sa 3-0, a za "Građane" je nastupio Joško Gvardiol koji se vratio na teren nakon 130 dana pauze zbog ozljede.

Za City je od prve minute zaigrao hrvatski branič Joško Gvardiol koji se vratio na teren usprkos prognozama kako je za njega sezona završila.

Podsjetimo, Gvardiol je zadobio prijelom potkoljenične kosti desne noge u siječnju na utakmici protiv Chelseaja, zbog čega je operiran. Uslijedio je višemjesečni oporavak, a Joškov povratak posebno je bitan za “Vatrene” kojima predstoji nastup na Svjetskom prvenstvu u skupini L zajedno s Engleskom, Panamom i Ganom.

Nakon utakmice, Gvardiol se za engleske medije osvrnuo na start u utakmici i veliku priliku u prvom dijelu:

„Iskreno, i sam sam bio iznenađen igranjem od prve minute, jer nisam očekivao svoje ime u početnoj postavi. To sam saznao samo dva ili tri sata prije utakmice, no jednostavno uvijek moraš biti spreman. Sretan sam zbog povratka, ali i zbog toga što sam odmah zaigrao. Imamo još tri utakmice do kraja sezone, a jako mi je drago što sam opet tu i skupljam minute. Bio sam blizu pogotka, ali bilo bi nestvarno da sam zabio odmah u prvoj povratničkoj utakmici. Možda uspijem u sljedećoj”, poručio je Gvardiol na početku pa nastavio o ozljedi:

„Nije mi bilo lako. No, kad sam se ozlijedio, prihvatio sam to kao novi izazov. Drago mi je što sam se sad vratio, zapravo se osjećam dobro, iako ne bih još rekao da sam na 100 posto. To je normalno, treba mi više minuta i utakmica”.

Engleski mediji zadovoljni su njegovim nastupom. Manchester City News dao mu je ocjenu 8 uz komentar:

„Bio je sjajan u povratku nakon dugog izostanka. Pojačao je obranu, ali i bio velika prijetnja u suparničkoj trećini terena”.

Goal.com u sličnom tonu pak navodi:

„Vratio se u početnu postavu nakon ozljede i umalo zabio, no golman Dean Henderson sjajno je obranio njegov pokušaj glavom. Bilo je ohrabrujućih sat vremena za Hrvata, pokazao je Cityju što mu je u proteklom razdoblju nedostajalo, i to na obje strane terena.”