Xabi Alonso jedan od tri kandidata za preuzimanje klupe Cityja

xMaciejxRogowskix ROG_BARvsRMA-81 via Guliver Image

Sve češće se priča o odlasku Pepa Guardiole iz Manchester Cityja pa se tako nagađa o njegovim mogućim nasljednicima. Najviše se spominjao Enzo Maresca, bivši pomoćni trener Građana, a i donedavni trener Chelseaja. No, osim njega pojavila su se još dva imena.

Jedno od njih je Xabi Alonso, Španjolac koji je svoju nogometnu karijeru izgradio u Liverpoolu i Real Madridu, a trenersku je započeo u njemačkom Bayer Leverkusenu. S Apotekarima je osvojio Bundesligu bez poraza što mu je donijelo angažman u Real Madridu.

Xabi Alonso napustio klupu Real Madrida As: Xabi Alonso je dobio prvi poziv iz Liverpoola

U “kraljevskom klubu” nije ostvario najbolje rezultate pa je nedavno, 12. siječnja, napustio klupu Real Madrida. Sada je, kako prenosi engleski Telegraph, jedan od glavnih kandidata za preuzimanje Manchester Cityja.

Posljednji kandidat je Cesc Fabregas, još jedan Španjolac koji trenutačno vodi talijanski Como u kojem igraju hrvatski igrači MartinBaturina,Ivan Smolčić i Nikola Čavlina. On se također brzo prometnuo u veliko ime u trenerskom svijetu te ne bi čudilo nikoga da bivši igrač Arsenala, Chelseaja i Barcelone preuzme užarenu klupu u Manchesteru.