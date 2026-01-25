As: Xabi Alonso je dobio prvi poziv iz Liverpoola

Podijeli :

Xabi Alonso u siječnju je smijenjen s mjesta trenera Real Madrida kojeg je vodio u 34 utakmice.

U nešto više od šest mjeseci upisao je 24 pobjede, četiri remija i šest poraza, no mandat su obilježile i nesuglasice sa zvijezdama kluba, poput Viniciusa Jr.

Mediji već pišu o novim ponudama, a As javlja da je stigla i ponuda Liverpoola.

Ovo nije prvi put da se Liverpool povezuje s Alonsom. U proljeće 2024. godine odbio je ponude Bayerna i Liverpoola jer je procijenio da mu je u tom trenutku najpametnije ostati u Bayer Leverkusenu.

Ovoga puta ne žuri s odlukom i pažljivo vaga sljedeći korak, svjestan da su mu vrata Anfielda otvorena. U Liverpoolu ga vide kao dugoročno rješenje na klupi, potencijalno već od sezone 2026./27., što je informacija koja je, prema pisanju Asa, posebno obradovala španjolskog stručnjaka.

Arneu Slotu su u premierligašu poručili da će sezonu privesti kraju, no takva odluka nosi određeni rizik s obzirom na neujednačene rezultate momčadi koja je prošlog ljeta u pojačanja uložila čak 482 milijuna eura. Ovog vikenda upisali su još jedan poraz, ovoga puta protiv Bournemoutha.

Zbog toga je uprava Liverpoola odlučila reagirati na vrijeme i ispitati situaciju. Klupski čelnici svjesni su da je Alonso čvrsto odlučio jednog dana vratiti se na Anfield, gdje je proveo pet sezona kao igrač.

Kontakt s njegovim zastupnicima naišao je na pozitivan odjek, što je donijelo dodatni mir u redove Liverpoola, objašnjava španjolski medij.