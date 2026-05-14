LeBron napušta Lakerse zbog nepoštovanja? Zasmetao ga je potez iz ožujka

Podijeli :

AP Photo/Jae C. Hong via Guliver

Kraj sezone otvara puno pitanja za kadar LA Lakersa, a velika je tema i budućnost LeBrona Jamesa.

Kako javlja ESPN, odluka 41-godišnje NBA zvijezde će ovisiti o stavu vodstva franšize ako ga klub bude htio zadržati. Objašnjavaju da novac neće imati ključnu ulogu, već da će presudan biti pristup kluba te način na koji će mu iskazati poštovanje i želju za nastavkom suradnje.

LeBronu je poštovanje presudno, a posebno ga je zasmetalo nekoliko poteza uprave. Jedan takav potez je i onaj 31. ožujka nakon pobjede protiv Clevelanda.

James je tada stigao do rekordne 1229. pobjede u karijeri, dok je Luka Dončić prešao je granicu od 15.000 poena te Rui Hachimura 5000. Trener JJ Redick upisao je svoju 100. pobjedu u NBA ligi.

Ipak, nakon susreta generalni menadžer Rob Pelinka u svlačionici je uručio loptu s utakmice treneru Redicku, pritom zanemarivši preostalu trojicu slavljenika. Prema dostupnim informacijama, James je taj potez protumačio kao znak da ga klupsko vodstvo više ne cijeni dovoljno i da njegov doprinos uzima zdravo za gotovo.

U ovoj sezoni je u dresu Lakersa bio na prosjecima od 20.9 poena, 6.1 skoka i 7.2 asistencije.