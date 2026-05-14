Lewandowski s 37 godina pred transferom, zarađivao bi 90 milijuna po sezoni

Kako piše poljski WP Sportowe Fakty, klub iz Rijada odlučan je u namjeri da 37-godišnjeg napadača dovede kao veliko pojačanje i još jedno globalno nogometno ime u svojoj momčadi. Financijski uvjeti ponude iznimno su visoki čak i za standarde Saudijske Pro Lige. Lewandowskom se navodno nudi godišnja plaća od čak 90 milijuna eura, što bi bio najunosniji ugovor u njegovoj karijeri.

Iako su ranije informacije španjolskog Asa sugerirale da bi geopolitičke okolnosti mogle utjecati na njegovu odluku i udaljiti ga od odlaska na Bliski istok, čini se da je visina ponude promijenila situaciju. Za Barcelonu bi njegov odlazak također imao važan financijski učinak, s obzirom na to da bi se klub riješio jednog od najskupljih ugovora u svlačionici i time rasteretio proračun.

Ako se transfer realizira, Lewandowski bi se priključio ambicioznoj momčadi Al-Hilala, koju vodi bivši trener Intera Simone Inzaghi. U sastavu saudijskog kluba već se nalaze brojna poznata imena, među njima Karim Benzema, Sergej Milinković-Savić, Ruben Neves i Kalidou Koulibaly.

Al-Hilal je i u ovom prijelaznom roku bio vrlo aktivan te dodatno pojačao momčad u kojoj su već Malcom, Theo Hernandez i Darwin Nunez.

Lewandowski je tijekom karijere ostavio snažan trag u europskom nogometu noseći dres Borussije Dortmund, Bayerna i Barcelone. Postigao je više od 700 pogodaka, osvojio gotovo sve najvažnije klupske trofeje, a FIFA ga je 2020. i 2021. godine proglasila najboljim nogometašem svijeta.