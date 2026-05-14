Lewandowski s 37 godina pred transferom, zarađivao bi 90 milijuna po sezoni

14. svi 2026
Robert Lewandowski je u 38. godini sve bliže odlasku iz Barcelone.

Iskusni napadač navodno je blizu prihvaćanja ponude iz Saudijske Arabije. Iako ga se posljednjih tjedana povezivalo s više klubova, među kojima su bili Juventus, Milan i Chicago Fire, čini se da je Al-Hilal trenutno najbliži njegovu dovođenju.

Prema izvorima bliskima saudijskom klubu, aktualni prvaci Saudijske Arabije sve su bliže dogovoru s poljskim napadačem, koji je navodno ozbiljno zainteresiran za ponudu koja bi označila kraj njegova razdoblja u La Ligi.

