Premier liga kaznila je Chelsea zbog tajnih isplata, prijeti im i zabrana transfera

Javier Rojas via Guliver Images

Istraga Premier League utvrdila je da je Chelsea F.C. tijekom razdoblja vlasništva Roman Abramovich sudjelovao u nizu tajnih financijskih isplata, zbog čega je klub suočen s ozbiljnim sankcijama.

Izrečena mu je kazna od 10,75 milijuna funti, uz uvjetnu zabranu dovođenja igrača koja traje godinu dana, s dvogodišnjim probnim razdobljem.

Istraga je obuhvatila razdoblje od 2011. do 2018. godine, kada su agentima i drugim osobama isplaćivani novci preko offshore kompanija. Te transakcije nisu bile prikazane u službenim financijskim izvještajima koje klub redovito dostavlja nogometnim institucijama. Među transferima koji su bili pod povećalom našli su se dolasci igrača poput Eden Hazard, Samuel Eto’o i Andreas Christensen. Istražitelji su identificirali najmanje šest spornih uplata u iznosima od više milijuna.

Posebno je zanimljivo da su nepravilnosti otkrili novi američki vlasnici kluba tijekom procesa dubinske analize prilikom kupnje 2022. godine. Oni su potom sami prijavili slučaj Premier League, The Football Association i UEFA.

Upravo su to dobrovoljno prijavljivanje i potpuna suradnja s istražiteljima bili ključni razlozi zbog kojih kazne nisu bile još strože. Klub je prihvatio sve uvjete nagodbe te je pozdravio činjenicu da je liga prepoznala njegovu suradnju u cijelom postupku.

Uz novčanu kaznu, izrečena je i dodatna sankcija koja se odnosi na akademiju kluba. Ona uključuje devetomjesečnu zabranu transfera mladih igrača zbog nepravilnosti pri njihovoj registraciji u razdoblju između 2019. i 2022. godine.

Podsjetimo, UEFA je još u srpnju 2023. kaznila Chelsea F.C. s 8,64 milijuna funti (10 milijuna eura) zbog nepotpunih financijskih izvještaja za 2018. i 2019. godinu. Dok UEFA ima rok zastare od pet godina, Premier League nema takvo ograničenje, što je omogućilo da se istraže i financijske transakcije stare više od deset godina.