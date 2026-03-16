Chelseaju će trebati čudo u uzvratu LP: Uz tri gola zaostatka, nedostajat će im i stožerni igrači

Fotostykx via Guliver

Londonski Chelsea bit će oslabljen u uzvratnom ogledu osmine finala nogometne Lige prvaka protiv aktualnog prvaka PSG-a, u susretu koji je na rasporedu u Londonu u utorak od 21 sat.

Chelsea je već u prvom ogledu napravio korak unatrag na putu prema četvrtfinalu budući da je pariški sastav pred svojim navijačima slavio s 5-2. Loša vijest za Chelsea je što u uzvratu sigurno neće igrati Reece James koji je ozlijedio tetivu. James će nekoliko tjedana pauzirati od nogometa te bi se na teren mogao vratiti tek u samom finišu sezone.

Moguće je da za Chelsea bude još loših vijesti uoči ogleda protiv PSG-a. Dvojbeni su nastupi Wesleyja Fofane i Mala Gusta, igrača koji je postigao jedan od dva pogotka Chelseaja u prvoj utakmici u Parizu. Na dan utakmice će se odlučiti o njihovim nastupima.

Niti najava dvoboja protiv PSG-a nije bila pozitivna od strane Chelseaja koji je tijekom vikenda na domaćem terenu poražen od Newcastlea 0-1 u ogledu Premier lige. Chelsea je trenutačno šesti na ljestvici domaćeg prvenstva.