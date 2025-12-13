Pratite na SK: Kramarić protiv Vuškovića može do dva jubileja

Podijeli :

Hasan Bratic/DeFodi Images via Guliver

Hoffenheim, za koji igra Andrej Kramarić danas od 15:30 (SK1) dočekuje HSV Luke Vuškovića u 14. kolu Bundeslige.

Posebnu težinu taj susret ima za Andreja Kramarića, koji bi trebao obilježiti vrijedan jubilej, a u slučaju da dobije priliku i bude raspoložen pred protivničkim vratima, mogao bi imati i dodatni razlog za slavlje.

Početkom iduće godine navršit će se deset godina otkako je Kramarić stigao u Hoffenheim, klub u kojem je s vremenom stekao status prave legende.

Hrvatski napadač najbolji je strijelac u povijesti kluba sa 147 pogodaka, rekorder po broju golova za Hoffenheim u Bundesligi (129), ali i igrač s najviše asistencija u klupskim bundesligaškim nastupima (68).

Utakmica protiv HSV-a trebala bi biti njegova 300. za Hoffenheim u Bundesligi. Za drugi jubijel morao bi sudjelovati kod tri gola svoje momčadi. Tada bi došao do brojke 200 gleda li se učinak igrača u sudjelovanju kod gola.