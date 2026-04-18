VIDEO / Cobolli izborio finale Munchena pa briznuo u plač: Razlog leži u smrti mladog dječaka iz njegovog kluba

Flavio Cobolli je u subotu popodne s uvjerljivih 6:3, 6:3 bio bolji od trećeg tenisača Alexandera Zvereva. U Munchenu je domaćeg tenisača otpuhao s terena te je pokazao svu raskoš svog talenta, pogotovo na zemljanoj podlozi. Odmah nakon susreta Talijan je pogledao prema nebu, pružio ruku Zverevu, a onda kad je sjeo je briznuo u plač. 23-godišnji Talijan za taj plač imao je i poseban razlog. Naime, njegov prijatelj iz teniskog kluba tragično je preminuo. Mladi Mattia imao je samo 13 godina i ovu pobjedu je Cobolli i posvetio njemu. U finalu će Cobolli igrati protiv Amerikanca Bena Sheltona koji je s 2-0 u setovima bio bolji od Alexa Molčana.

