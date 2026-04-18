VIDEO / HSV bez Vuškovića upisao novi poraz u Bundesligi

U 30. kolu njemačke Bundeslige Werder Bremen Patricea Čovića ugostio je HSV Luke Vuškovića. Gosti su u ovaj susret došli bez sjajnog stopera hrvatske reprezentacije, a to im se i osjetilo na igri jer su izgubili s 3:1.

Poveo je Werder Bremen preko Jensa Stagea u 37. minuti da bi Robin Glatzel četiri minute kasnije zabio za poravnanje i privremenu sreću HSV-a. Međutim, početkom drugog dijela domaći su poveli s 2:1. U 57. minuti je svoj drugi gol na utakmici postigao Stage koji je tako trasirao put prema pobjedi.

Do kraja susreta HSV je dobio veliki problem jer je Philip Otele dobio crveni karton, a kazna je stigla u 91. minuti kada je Cameron Puertas zabio za 3:1 Werder Bremena.

Luka Vušković je zbog ozljede propustio susret, a mladi hrvatski reprezentativac Patrice Čović ostao je na klupi svih 90 minuta kod Werdera.

