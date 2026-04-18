Sučić i Ćaleta-Car nakon drame penala osvojili Kup kralja

xMaciejxRogowskix maciejrogowski_atletico_sociedad_2526_94A4681 via Guliver Image

U subotu navečer je na Cartuji u Sevilli odigrano finale španjolskog Kupa kralja. U njemu su sudjelovali Atletico Madrid koji je u polufinalu slavio protiv Barcelone te Real Sociedad koji je izbacio svoje baskijske "prijatelje" Athletic iz Bilbaa.

Iako su se dobar dio sezone Luka Sučić i Duje Ćaleta-Car mučili s minutažom, hrvatski dvojac je krenuo od prve minute. Baš ta prva minuta donijela je veliku sreću za navijače baskijskog kluba jer je Ander Barrenetxea pogodio za 1:0. Tu prednost čuvali su samo do 18. minute kada je Ademola Lookman, junak iz četvrtfinalnog dvomeča Lige prvaka s Barcelonom, pogodio za 1:1.

Barcelona ne odustaje od kritika i žalbi: Na pomolu je ozbiljan sukob s UEFA-om Ćaleta-Car: Pobijedit ćemo Atletico i osvojiti Kup kralja

Međutim, Real Sociedad je do kraja poluvremena ponovno došao do vodstva. Za to je bio zaslužan Mikel Oyarzabal koji je realizirao kazneni udarac u 44. minuti. S tim vodstvom od 2:1 za Sociedad se i otišlo na poluvrijeme.

Činilo se da će baskijski klub zadržati prednost do kraja, ali je Julian Alvarez sjajnim udarcem u 83. minuti donio poravnanje Atletico Madridu. Do kraja regularnog vremena nije bilo golova i otišlo se u dodatnih 30 minuta.

Tamo je dominirala baskijska ekipa, a veliku priliku propustio je i Orri Oskarsson kojemu je odbijenu loptu od Sučićevog udarca obranio Juan Musso, argentinski vratar koji je izluđivao Barcelonu u Ligi prvaka.

Nakon toga nije bilo velikih prilika, a samim time ni pogodaka te se otišlo u “lutriju jedanaesteraca”.

Raspucavanje je otvorio Alexander Sorloth kojemu je obranio udarac Unai Marrero, inače rezervni vratar Sociedada. Tu prednost potvrdio je Carlos Soler preciznim udarcem za 1:0 baskijske momčadi.

Poravnanje Atleticu nije donio Alvarez jer je Marrero obranio još jedan udarac i tako doveo Sociedad na par koraka od titule u Kupu kralja.

Uslijedio je zatim pokušaj Islanđanina Oskarssona kojemu je Musso lakoćom obranio mlaki udarac po sredini gola. Nicolas Gonzalez zatim je uspio prevariti Marrera za poravnanje u raspucavanju, ali s jednim udarcem više.

Odgovornost za novo vodstvo Sociedada preuzeo je Sučić, a hrvatski reprezentativac bio je siguran za 2:1 Baskijaca. Tiago Almada potom je poravnao rezultat na početku četvrte serije.

Aihen Munoz realizirao je svoj udarac i doveo je Sociedad na jednu obranu i jedan pogodak od pobjede u Kupu kralja. Alex Baena imao je veliki pritisak na sebi jer nije smio promašiti, a to ga nije sputalo te je sigurnim udarcem dao posljednju šansu Mussi za obranu i spas Atletica.

Pablo Marin uzeo je loptu u ključnom penalu, a igrač Sociedada izveo je savršen penal za pobjedu i prvi naslov u Kupu nakon 2019./2020. kada su porazili Athletic iz Bilbaa.

Ovo je Sociedadu četvrti naslov u Kupu kralja.