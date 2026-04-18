VIDEO / Leipzig slavio protiv Eintrachta i napravio veliki korak prema Ligi prvaka

Nogometaši Leipziga večeras su u gostima pobijedili Eintracht Frankfurt s 3:1, u utakmici 30. kola Bundeslige.

Gosti su poveli u 27. minuti preko Jana Diomandea, ali sedam minuta kasnije Eintracht je izjednačio golom Huga Larssona. Pobjedu Leipzigu donijeli su Antonio Nusa u 70. minuti i Conrad Harder u 81. minuti.

Ovo je četvrti uzastopni trijumf za Leipzig, koji je na trećem mjestu Bundeslige s 59 bodova, dok je Eintracht Frankfurt na sedmom mjestu s 42 boda.

