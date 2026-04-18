Dinamo i Rijeka remizirali u utakmici s tri penala i jednim crvenim kartonom

xxJosipxBandicx via Guliver Image

U derbiju 30. kola HNL-a Dinamo i Rijeka su na stadionu u Maksimiru igrali 2:2 (1:0).

Dinamo je poveo u samom otvaranju susreta golom Diona Drene Belje (5), Rijeka je preokrenula s dva pogotka Thiaga Dantasa (51-11m, 71-11m) iz kaznenih udaraca, a konačni rezultat iz još jednog kaznenog udarca svojim je drugim golom postavio Beljo (86-11m).

Nezaustavljivi centarfor zagrebačkog sastava Beljo svoj je niz pogodaka nastavio već u 5. minuti dvoboja protiv Rijeke, ali uz obilatu pomoć nesigurnog gostujućeg vratara Zlomislića. Nakon što je osvojio loptu na desnom krilu, Bakrar je ubacio loptu na peterac za Belju, a njegov ne odviše jak udarac prošao je kroz noge Zlomislića te završio u mreži.

Ostatak prvog poluvremena protekao je u laganom tempu s obje strane, Zagrepačni su bili zadovoljni vodstvom, dok su Riječani izgledali potpuno nemoćno u igri prema naprijed.

Drugo je poluvrijeme poprilično kasnilo zbog problema s VAR-om, a upravo je suđenje i povici predstavnika obje momčadi prema djeliteljima pravde obilježilo nastavak.

Riječani su prvi kazneni udarac dobili ubrzo nakon početka drugog dijela. Dominguez je imao situaciju u svom kaznenom prostoru naizgled pod kontrolom, Lasickas je pokušao oteti loptu uklizavanjem, a stoper domaćih je potom umjesto lopte kopačkom pogodio bedro gostujućeg krila što je sudac Pavlešić okarakterizirao prekršajem za kazneni udarac kojega je Dantas iskoristio.

Postignuti gol ohrabrio je goste koji su postajali sve opasniji te 15-ak minuta nakon prvog dobili i drugi kazneni udarac. Lasickas je u 64. minuti osvojio loptu na polovici Dinama, uposlio Dantasa koji je sjajnom okomitom loptom pronašao Adu-Adjeija, a Engleza je u trenutku udarca srušio Valinčić. Uslijedila je pauza od čak šest minuta kako bi se utvrdilo je li napadač Rijeke bio u zaleđu prilikom proigravanja samo da bi se potvrdila odluka na terenu. No, niti tolika pauza nije omela Dantasa da u 71. minuti opet bude precizan s bijele točke.

Samo dvije minute kasnije Beljo je nakon kornera Stojkovića glavom svladao Zlomislića, no opet se aktivirao VAR te je sudac Pavlešić pregledom snimke utvrdio kako je Beljo napravio prekršaj u napadu na Juriću.

Dinamo je svoj kazneni udarac dobio opet nakon intervencije VAR-a. Pavlešić nije vidio kako je u 82. minuti Oreč povlačio za dres Hoxhu, pa je uslijedila nova četverominutna pauza nakon koje je sudac utvrdio kako je Oreč napravio prekršaj za kazneni udarac i žuti karton, a to mu je bio drugi žuti, odnosno isključujući crveni karton. Beljo je iskoristio kazneni udarac za 2:2.

Iako se samo na provjere potrošilo više od 10 minuta, Pavlešić je odlučio produžiti susret za samo osam minuta tijekom kojih se rezultat više nije mijenjao.

Vodeći Dinamo sada ima 70 bodova, 10 više od drugog Hajduka, dok je Rijeka četvrta sa 42 boda, dva manje od trećeg Varaždina.