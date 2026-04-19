VIDEO / Jokić novim ‘triple-doubleom’ vodio Denver do prve pobjede u doigravanju

Denver Nuggetsi otvorili su doigravanje pobjedom na domaćem terenu protiv Minnesota Timberwolvesa rezultatom 116:105, uz još jednu vrhunsku izvedbu Nikole Jokića. Srpski centar je za 40 minuta igre ubacio 25 poena (11/19 iz igre), uz 13 skokova i 11 asistencija, upisavši svoj 22. triple-double u playoffu. Više takvih učinaka u povijesti imaju samo LeBron James (28) i Magic Johnson (30).

Utakmica je bila vrlo čvrsta i fizički zahtjevna. U prvom poluvremenu Anthony Edwards Jokiću je raskrvario nos, dok ga je u nastavku Jaden McDaniels gurnuo s leđa u publiku, zbog čega je zaradio tehničku pogrešku. Ukupno su dosuđene 42 osobne greške, a osim McDanielsa, tehničke su dobili i trener Nuggetsa David Adelman te Julius Randle i Aaron Gordon.

Jamal Murray bio je prvi strijelac s 30 poena, iako je iz igre šutirao skromnih 7/22 i promašio svih osam pokušaja za tri poena. Razliku je napravio na liniji slobodnih bacanja, gdje je bio nepogrešiv (16/16), čak je imao više pogođenih bacanja od cijele protivničke ekipe. Dodao je i pet skokova te sedam asistencija. Uz njega i Jokića, važan doprinos dao je i Aaron Gordon sa 17 poena i osam skokova, čime su Nuggetsi stigli do 13. uzastopne pobjede.

Posljednji poraz Denver je upisao prije mjesec dana. Iako su Timberwolvesi rano poveli s 12 razlike, Nuggetsi su u trećoj četvrtini serijom 17:2 preokrenuli tijek utakmice i stekli dvoznamenkastu prednost. Minnesota se ipak vratila i smanjila zaostatak na samo dva poena šest minuta prije kraja, no Jokić je tada preuzeo odgovornost i postigao pet uzastopnih poena.

Minnesotu je predvodio Anthony Edwards s 22 poena, unatoč bolnom desnom koljenu, uz devet skokova, sedam asistencija i tri blokade. Rudy Gobert dodao je 17 poena i 10 skokova, dok su McDaniels i Randle ubacili po 16 poena.

Druga utakmica igra se u ponedjeljak, a očekuje se nastavak izjednačene borbe. U posljednje četiri godine Nuggetsi imaju blagu prednost u međusobnim susretima (15:14), pri čemu su obje ekipe već slavile jedna protiv druge u doigravanju.