VIDEO / Dejan Ljubičić dva puta asistirao u važnoj pobjedi Schalkea

U 30. kolu njemačke 2. Bundeslige Schalke, drugoplasirani klub ugostio je posljednji Munster te je do vodstva stigao u 36. minuti. Ključnu ulogu u tom golu imao je Dejan Ljubičić, bivši igrač Dinama koji je ubacio s desne strane. Njegova lopta pronašla je Kenana Karamana koji je postigao 13. gol u "Cvajti". Tako je na ljestvici uživo Schalke privremeno skočio na prvo mjesto. Do kraja poluvremena Schalke je autogolom Jannisa Heuera povećao na 2:0, a u 51. minuti je Ljubičić upisao drugu asistenciju. Uposlio je bivši veznjak Dinama Adila Aouchichea koji je uputio solidan udarac koji je prošao kroz ruke gostujućem vrataru za 3:0 Schalkea. Do kraja susreta još je za Schalke pogodio Moussa Sylla, a konačnih 4:1 postavio je Japanac Shin Yamada. Schalke je ovom pobjedom ponovno preuzeo vrh u 2. Bundesligi te četiri kola prije kraja trećem Elversbergu bježe sa šest bodova.

