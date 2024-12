Postecoglou ‘udario’ po svom igraču: ‘Nije igrao ni blizu razine na kojoj bi trebao’

Podijeli :

AP Photo/Kin Cheung via Guliver Image

Tottenham Hotspur nastavlja borbu u Europskoj ligi, ali remi protiv Rangersa na Ibroxu otvorio je niz pitanja o trenutnoj formi momčadi pod vodstvom Angea Postecogloua.

Trener Spursa posebno je kritizirao nastup Tima Wernera, nazvavši ga “neprihvatljivim”, Werner je zamijenjen Dejanom Kuluševskim na poluvremenu utakmice na Ibroxu. Kuluševski je izjednačio 15 minuta prije kraja, nakon što su Rangersi poveli na početku drugog poluvremena golom Hamze Igamanea. Trener Spursa nakon utakmice je izjavio:

“Nije igrao ni blizu razine na kojoj bi trebao. Kada imate 18-godišnjake koji ulaze u igru, to nije prihvatljivo. Rekao sam to Timu, on je seniorski njemački reprezentativac.”

Tottenham se oslanjao na mlade igrače, uključujući 18-godišnjeg Archieja Graya i Lucasa Bergvalla, zbog ograničenih opcija u momčadi. Postecoglou je naglasio:

“Trenutno nemamo mnogo opcija, ali očekujem od svih da daju najbolje od sebe. Njegov učinak u prvom poluvremenu nije bio prihvatljiv.”

Werner, koji je na posudbi iz RB Leipziga, odigrao je 19 utakmica za Tottenham ove sezone s jednim postignutim golom. Nakon utakmice, Kuluševski je izjavio da “svi moraju učiniti malo više”, pohvalivši Rangersovu izvedbu i atmosferu na stadionu.

Tottenhamov rezultat ostavio ih je izvan automatskih mjesta za daljnju fazu Europske lige, a momčad je pod pritiskom da poboljša formu.