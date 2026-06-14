Pongračić: Znamo da navijači od nas očekuju velike stvari, no moramo ostati ponizni

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AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Obrana je bitna, ne samo zadnja linija. već cijeli kolektiv, istaknuo je branič hrvatske reprezentacije Marin Pongračić na konferenciji za novinare u Aleksandriji.

“Obrana je bitna, ne samo zadnja linija, već cijeli kolektiv. To će biti ključno, sve reprezentacije koje su nešto postigle, baza im je bila defenziva,” kazao je 28-godišnji stoper Fiorentine dodavši kako su odnosi među hrvatskim obrambenim igračima sjajni.

“Svi smo međusobno pozitivni, imamo veliku kvalitetu i dobre odnose,” dodao je Pongračić koji je rođen u njemačkom Landshutu, za reprezentaciju je debitirao u studenom 2020. protiv Turske, a do sada je upisao 20 nastupa.

Najveća prijetnja hrvatskoj obrani bit će Hary Kane. Pongračić ga smatra možda i najboljim napadačem svijeta.

“On je možda i najbolji napadač na svijetu, to je pokazao u Bayernu koji igra strašan nogomet. Fenomenalan je igrač, pitanje je kako ga braniti. Važno je da to radimo kolektivno, Englezi imaju još dobrih igrača, morat ćemo dobro stajati na terenu, biti kompaktni. Još ćemo ih analizirati i vjerujem da ćemo se dobro pripremiti.”

Istaknuo je kako su “Vatreni” stigli u SAD dovoljno ranije kako bi se aklimatizirali na vrijeme i uvjete.

“Došli smo osam dana prije utakmice kako bi se navikli, a u Dallas ćemo letjeti dva dana ranije. Tako da će fokus biti na teren. Bit će dosta vremena da se oporavimo od putovanja.”

Dodao je kako igrači ne osjećaju “teret” osvajanja dvije medalje na posljednja dva SP-a.

“Znamo da navijači od nas očekuju velike stvari, no moramo ostati ponizni. Ne bi trebali osjećati pritisak. Naravno, da želimo i sada veliki rezultat, ali moramo se koncentrirati na sve što je ispred nas. Idemo utakmicu po utakmicu. Moramo igrati što bolji nogomet, nema razloga okretati se na prošlost.”

Pojasnio je i što znači njegova izjava da posljednjih sezona ima profesionalniji pristup nogometu.

“Stvorio sam neke bolje navike prije i poslije treninga, bolji san, bolja prehrana. Sve što nam je na raspolaganju. Pokušati biti najbolja verzija sebe.”.

Pongračić je rođen u Njemačkoj, međutim nikada nije bilo dvojbe za koju će reprezentaciju igrati.

“Odrastao sam u Njemačkoj, ali pričali smo hrvatski jezik kod kuće. Gledali smo hrvatske TV kanale, išao sam u hrvatsku školu, to je bio kućni odgoj. Moje srce je oduvijek kucalo za Hrvatsku, nikada nije bilo dileme za koju ću reprezentaciju igrati.”