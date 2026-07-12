Messi ispisao novu povijest svjetskih prvenstava, srušio rekord star gotovo 70 godina

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AP Photo/Jessica Tobias via Guliver

Argentinski nogometaš Lionel Messi nije postigao pogodak u slavlju 3-1 nakon produžetaka protiv Švicarske u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva, ali je u tom susretu postao najbolji asistent svih vremena na prvenstvima.

Messi je asistirao Mac Allisteru kod prvog pogotka na ogledu čime je došao do jubilarne desete asistencije u povijesti svjetskih prvenstava, navodi L’Equipe. Time je iza sebe ostavio Nijemca Fritza Waltera koji je od 1940. do 1958. godine skupio devet asistencija na svjetskim prvenstvima.

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Zanimljivo je naglasiti da je Messi asistirao desetorici različitih suigrača, a sve je počelo dodavanjem Hernanu Crespu 2006. godine. Messijev rekord na jednom prvenstvu su tri asistencije, od prije četiri godine, dok ih na aktualnom prvenstvu ima dvije.

Messi je trenutačno i najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava. Na svom kontu ima 21 pogodak, ali mu prijeti Francuz Kylian Mbappe koji ima jedan pogodak manje.

Trenutačno je najbolji asistent na aktualnom SP francuski majstor Michael Olise s pet asistencija. Po četiri asistencije imaju Brazilac Bruno Guimaraes, Marokanac Brahim Diaz i Norvežanin Martin Odegaard.