Počelo je najstarije natjecanje na svijetu: Arsenalova legenda odvela svoj klub do pobjede u utakmici sa sedam golova

xAndyxRowlandx

U petak navečer počelo je najstarije nogometno natjecanje na svijetu. Riječ je o engleskom FA Cupu. U prvoj utakmici ovosezonskog izdanja sudjelovao je trećeligaš Luton kojeg vodi Jack Wilshere, legenda Arsenala. Njegova momčad ugostila je petoligaše Forest Green Roverse te su s X:Y upisali pobjedu za plasman u drugo kolo.

Luton je protiv dvije lige lošijeg protivnika poveo u 23. minuti. Strijelac za 1:0 bio je Lamine Dabo na asistenciju Nahkija Wellsa, reprezentativca Bermudskih otoka. Sedam minuta kasnije Wells je zabio za 2:0 da bi u drugom dijelu zabio i za 3:0.

Ipak, Forest Green se nije predao te su smanjili zaostatak u 61. minuti golom Toma Knowlesa, a onda je sedam minuta kasnije Kyle McAllister iz kaznenog udarca smanjio na 3:2. Ne samo da su uspjeli smanjiti, već su i izjednačili na 3:3 u 79. minuti. Strijelac za Forest Green bio je Aidan Dausch, 19-godišnji Amerikanac kojemu je to bio debi za ekipu.

Ipak, momčad Jacka Wilsherea uspjela je do kraja susreta doći do novog vodstva. Dogodilo se to u 92. minuti kada je Gideon Kodua zabio za pobjedu Lutona. Tako je Wilshere upisao svoju četvrtu profesionalnu pobjedu kao trener.

Ranije je vodio mladu momčad Arsenala s kojom je došao do finala FA Youth Cupa da bi potom bio pomoćni trener Norwicha gdje je dvije utakmice vodio i samostalno. Sada ipak ima svoj prvi samostalni posao. U Lutonu je nakon poraza u prvoj utakmici nanizao tri pobjede te je pokazao da su u klubu pogodili s njegovim dovođenjem.